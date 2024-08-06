У Кілії викрили зловмисника, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження співмістянину

Правопорушник під час конфлікту зі своїм знайомим побив перехожого, коли той втрутився, щоб припинити штовханину між чоловіками. Фігуранту повідомлено про підозру. За скоєне він може потрапити за ґрати на вісім років.

Про бійку, яка сталася кілька днів тому ввечері біля одного з магазинів, правоохоронці дізналися від працівників швидкої допомоги, які госпіталізували з місця події 46-річного потерпілого без свідомості.

Поліцейські встановили, що між двома відвідувачами крамниці виникла сварка, яка згодом переросла в штовханину. Побачивши це, випадковий перехожий намагався вгамувати незнайомців. Але один із них вдарив його кулаком по голові, той впав і вдарився головою об асфальт.

Медики діагностували потерпілому важку черепно-мозкову травму. Наразі він знаходиться у комі.

Слідчі та оперативники за кілька годин встановили, що побив чоловіка 28-річний співмістянин. Правопорушника затримали у процесуальному порядку. У скоєному він зізнався тільки під впливом беззаперечних доказів, які зібрали поліцейські.

«Ми повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Злочин, що кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, карається у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури», – повідомив т.в.о. начальника відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Паюк.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини