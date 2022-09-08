У Києві чоловік наніс ножове поранення перехожій

На даний час потерпіла перебуває у лікарні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Жилянській невідомий ударив жінку ножем у груди. 58-річну громадянку негайно було доставлено до лікарні, а для з’ясування обставин інциденту на місце події прибули правоохоронці.

Менш ніж за годину розшуківці встановили причетного до правопорушення, яким виявився раніше судимий за вбивство киянин, 1960 року народження. Так як фігурант після скоєного перебував у власному автомобілі, поліцейські провели у транспортному засобі санкціонований обшук. За результатами слідчої дії вилучено ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж, та направлено до експертної установи для проведення відповідної експертизи.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Співробітники поліції за процесуального керівництва територіальної окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру та наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва