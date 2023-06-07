У Києві судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї сестри

Зловмисник притягувався до адміністративної відповідальності за приниження та погрози в бік 56-річної родички, але шлях виправлення не став. Тепер найближчі два роки кривдник може провести за гратами.

У травні до Дніпровського управління поліції із заявою звернулась місцева мешканка та повідомила, що брат продовжує вчиняти відносно неї домашнє насильство на побутовому ґрунті. Жінка розповіла, що він ображає її лайкою, психологічно принижує, а також погрожує побиттям.

Як розповів старший інспектор сектору з протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Ігор Мельник, правоохоронці декілька разів притягували 62-річного порушника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також складали відносно нього терміновий заборонний припис:

«Порушник свою поведінку не змінив та продовжив вчиняти протиправні дії стосовно своєї сестри, з якою проживає в одній квартирі. Ми зібрали необхідну інформацію та передали слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Днями правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне раніше не судимому уродженцю столиці загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва