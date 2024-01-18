У Києві затримали чоловіка, який убив та пограбував мешканця Деснянського району

Зловмисник ударом ножа вбив знайомого та заволодів його речами. Поліцейські протягом години розшукали та затримали фігуранта. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство – жінка виявила цивільного чоловіка зі слідами насильницької смерті. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінологи.

Слідчий Деснянського управління поліції Нікіта Щур розповів, що до розшуку та встановлення особи зловмисника залучили оперативників управління карного розшуку столичного главку, територіального управління поліції та аналітиків управління кримінального аналізу:

«Після проведення першочергових слідчих та розшукових заходів ми встановили, що до вбивства чоловіка причетний раніше судимий 44-річний уродженець Луганської області, з яким він разом вживав алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість наніс господарю смертельний удар ножем у груди, забрав два його телефони та втік. За годину оперативники розшукали його біля однієї зі станцій метро. Серед речей затриманого ми виявили обидва ґаджети, а з місця події вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж».

Слідчі, за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Відповідно до санкції статей йому загрожує довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва