У Києві затримали покидька, який пограбував чоловіка з дитиною

Потерпілий разом із сином катались на велосипедах, як до них підійшов невідомий та вдарив водія двоколісного транспорту. Надалі зловмисник дістав ніж та погрожуючи ним відібрав велосипед.

Подія сталася у Деснянському районі Києва. На спецлінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що на одній з вулиць району, під час катання на велосипедах із 11-річним сином, до нього підійшов невідомий чоловік, вдарив та погрожуючи ножем заволодів його велосипедом .

На пошуки зловмисника були відразу орієнтовані оперативники Деснянського управління поліції, працівники управління кримінального аналізу та карного розшуку главку поліції. Відтак, наступного дня поліцейські розшукали підозрюваного на одній з вулиць Деснянського району. Ним виявився місцевий мешканець, 1987 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення пограбувань та квартирних крадіжок.

Правоохоронці з’ясували, що правопорушник продав велосипед, однак поліцейські знайшли покупця та вилучили транспортний засіб.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, слідчі Деснянського управління поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва