У Києві затримали жінку, яка ошукала працівниць аптеки та магазину

Зловмисниця шахрайським шляхом заволоділа коштами в аптеці та в магазині з продажу алкоголю. Наразі уродженці Луганщини повідомлено про підозру. За вчинені дії фігурантці загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 звернулася заявниця з повідомленням про те, що в аптеці на вулиці Ізюмській невідома шахрайським шляхом заволоділа грошима. У ході проведення оперативно-розшукових заходів з попередження та розкриття злочинів на території Голосіївського району працівниками управління карного розшуку столичного главку затримано 25–річну зловмисницю за фактами шахрайств.

Встановлено, що відвідувачка зайшла до аптеки, обрала товар та надала 500-гривневу купюру для розрахунку. Згодом фігурантка відволікла продавчиню, заховала гроші назад до гаманця та забрала разом з рештою і власні кошти. У цей же день правопорушниця здійснила аналогічні протиправні дії у закладі алкогольних напоїв.

Правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась раніше судима за скоєння крадіжки уродженка Луганської області.

За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно та повідомили порушниці про підозру. На даний час співробітники поліції направили клопотання до суду для обрання підозрюваній запобіжного заходу. За скоєне фігурантці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліція Києва нагадує, якщо Ви стали жертвою чи очевидцем шахрайських дій – негайно повідомляйте на спецлінію 102 або до найближчого територіального підрозділу. Також, у випадку відсутності стільникового зв’язку можливо скористатись мобільними месенджерами:

• чергова частина Голосіївського управління поліції – (063) 425-43-99 (Telegram), (067) 650-50-15 (WhatsApp, Viber).

Відділ комунікації поліції Києва