У Львові пенсіонер жорстоко вбив знайомого, а потім хотів спалити його тіло

У Львові у квартирі на вулиці Драгоманова 62-річний чоловік жорстоко вбив свого знайомого. Після скоєного львів’янин намагався спалити тіло чоловіка, проте йому не вдалося цього зробити, і він втік з місця події. Згодом зловмисника затримала поліція.

Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився 10 травня у квартиру на вулиці Драгоманова у Львові. Того дня до поліції звернулася 63-річна львів’янка, котра виявила у квартирі тіло свого співмешканця без ознак життя.

На місце події виїхали поліцейські, котрі встановили, що 58-річний львів’янин помер внаслідок численних травм, зокрема, в ділянці голови та живота. Окрім того, на тілі загиблого були виявлені термічні опіки.

Згодом було встановлено, що до скоєння вбивства причетний 62-річний львів’янин, знайомий загиблого, який того дня перебував у нього в гостях. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість завдав господарю кількох ударів ножем та молотком. Через отримані ушкодження 58-річний чоловік помер. Згодом зловмисник намагався спалити тіло, проте це йому не вдалось – тоді він втік з місця події.

Також поліцейські розшукали знаряддя вбивства – молоток та ніж, які втікач викинув у смітник за 500 метрів від місця скоєння вбивства. Речові докази скеровані на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вбивства.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.