У Львові працівниця банку підозрюється у привласненні майже ₴2 млн.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру колишній завідувачці відділу одного з державних банків України за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, жінка, перебуваючи на посаді завідувачки відділу одного із банків Львова, маючи доступ до сховища цінностей, впродовж січня-лютого 2019 року заволоділа понад 1,9 млн грн.

При цьому, з метою приховання факту нестачі грошей, підозрювана внесла неправдиві відомості до акту ревізії про нібито наявність таких коштів у сховищі банку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП 2 ЛРУП 2 Головного управління Національної поліції Львівської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури