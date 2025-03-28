У Львові виявили плакати з кодами, що закликають до вчинення диверсій

У Львові помітили рекламні плакати з QR-кодами, що ведуть на Telegram-канали, які закликають до вчинення диверсій. Міська рада повідомила, що плакати були вилучені з громадського транспорту, а Служба безпеки України розслідує цей інцидент та встановлює осіб, які до нього причетні.

Джерело: Львівська міська рада, депутат ЛМР Ігор Зінкевич

“Днями мешканці Львова помітили підозрілі оголошення у під’їздах з гаслом “НЕ сумнівайся! Переходь і здійсни свої мрії” та QR-кодом. При його скануванні відкривається проросійський канал, який закликає до диверсій в обмін на винагороду. Станом на зараз таку рекламу вже виявлено в громадському транспорті, зокрема мова йде про трамваї”, – зазначив депутат ЛМР Зінкевич.

Він повідомив, що наразі разом із директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олегом Забарилом проводять оперативні заходи щодо виявлення цієї реклами та її зняття з рекламних площин. Також буде проводитися розбір ситуації, яким чином було допущено розміщення такої реклами.

Депутат закликав не сканувати QR-код, адже це може бути не лише пропаганда, а й спосіб зібрати дані.

“У будь-якому випадку розповсюджувача таких оголошень буде притягнуто до відповідальності”, – зазначив він.

Букви