У Маріуполі іноземець жорстоко побив 18-річну дівчину

Встановлено, що 34-річний уродженець Азербайджану спричинив умисні тілесні ушкодження 18-річній дівчині. Зібрано всі речові докази та проведено експертизи, результати яких доводять причетність чоловіка до злочину. Підозрюваному може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Правопорушення сталося наприкінці жовтня 2021 року. На одній з вулиць Центрального району Маріуполя зловмисник на ґрунті ревнощів жорстоко побив дівчину, з якою раніше перебував у стосунках.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Було призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин злочину.

Маючи докази вини правопорушника, правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження потерпілій.

Досудове розслідування триває.

Маріупольське районне управління поліції Донецької області