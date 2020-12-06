У Маріуполі відкрито кримінальне провадження за фактом побиття батьком доньки-першокласниці

Про численні синці на тілі першокласниці до поліції повідомила директор навчального закладу. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування. Поліцейські закликають дітей не боятися звертатися по допомогу та не замовчувати свої проблеми.

Численні гематоми та забої на тілі 7-річної дитини виявила класна керівниця. Вході розмови дівчинка розповіла, що травми їй завдав батько. Директор школи повідомила про це до поліції.

На адресу проживання вказаної родини виїхали інспектор ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції та працівники служби у справах дітей.

Встановлено, що вихованням доньки займається 30-річний батько. Нині правоохоронці проводять з ним профілактичну роботу, аби подібний випадок у родині більше не повторився.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція нагадує: миттєво покликати правоохоронців на допомогу можна завантаживши на свій мобільний телефон додаток «My Pol» (безкоштовноу Play Маркет чи App Store). Якщо у вас немає часу зателефонувати на 102, цей додаток дає змогу екстрено викликати наряд поліції, натиснувши лише одну кнопку. Додаток простий у використанні, діти самостійно можуть встановити його на свій мобільний, щоб у разі небезпеки мати можливість швидко звернутися по допомогу.

Центральний відділ поліції Донецької області