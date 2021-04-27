У мешканця столичної Троєщини правоохоронці вилучили боєприпаси

У 43-річного киянина виявили гранату РГД-5 із запалом та 75 набоїв різного калібру. Правопорушнику повідомлено про підозру та відтепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

До старшого дільничного інспектора Деснянського управління поліції Павла Белецького звернулася жінка та повідомила, що неподалік магазину на вулиці Сержа Лифаря перебуває чоловік, який при собі має гранату. Для з’ясування обставин поліцейський з напарником прибули на місце та зупинили незнайомця. Під час розмови з правоохоронцями чоловік зізнався, що має при собі боєприпас. На місце негайно прибули слідчі та вибухотехніки.

Як розповів заступник начальника управління вибухотехнічної служби Ігор Войцехівський, у кишені куртки правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5:

«Ми оглянули та привели в безпечний стан боєприпас. Чоловік пояснив, що зберігає його для колекціонування. У подальшому небезпечний предмет було передано слідчому для направлення на проведення вибухотехнічної експертизи. Згідно висновку експерта – це бойова граната РГД-5».

Окрім того, під час невідкладного обшуку у квартирі киянина виявили набої різного калібру у кількості 75 штук. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва