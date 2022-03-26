У Миколаєві затримали грабіжника, який біля бомбосховища відібрав велосипед у волонтера

Вчора, 25 березня, потерпілий-волонтер привіз людям допомогу. Велосипед залишив біля одного з бомбосховищ, й у цей час зловмисник заволодів ним просто на очах у власника.

Затримали грабіжника співробітники відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління. Зловмисником виявився раніше судимий 31-річний житель Миколаєва. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України, транспортний засіб вилучили.

За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного часу, чекає посилена відповідальність і більш суворе покарання.

Поліція Миколаївської області