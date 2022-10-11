У Новомосковську застілля закінчилося вбивством

Житель Новомосковська до смерті забив товариша, з яким випивав.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела.

Злочин стався увечері 9 жовтня. Чоловіки посварилися під час розпивання спиртних напоїв вдома у одного з них. Гість схопив табурет і вдарив господаря будинку по голові. Коли той упав, опонент завдав йому ще кількох ударів.

Отримані травми виявилися для потерпілого несумісними із життям. 55-річний чоловік помер на місці. Зловмисник кинув тіло товариша по чарці у дворі і пішов додому.

Труп містянина виявили лише наступного дня. На місце викликали поліцію. Правоохоронці оперативно встановили та розшукали підозрюваного. Він повністю зізнався у скоєному. Чоловіка затримали.