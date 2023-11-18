У Первомайську трьох молодиків затримали за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

Слідчі затримали двох 15-річних і одного 18-річного зловмисників у порядку ст. 208 КПК України. За скоєне кривдникам 15-річної дівчини загрожує до 12 років ув’язнення.

Сьогодні, 18 листопада, до Первомайського районного відділу поліції звернулась 58–річна місцева мешканка, та повідомила про те, що відносно її неповнолітньої онуки вчинено насильницькі дії.

На місце виклику оперативно прибули слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, оперуповноважені, дільничні та криміналіст.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що подія сталась напередодні ввечері, коли дівчина відпочивала у компанії знайомого хлопця-однолітка та двох його товаришів, 15-ти та 18-ти років.

Усіх трьох зловмисників слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Нині за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування, вчинене групою осіб неповнолітньої особи).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Найближчим часом суд обере підозрюваним запобіжний захід.

Слідчі дії тривають.

Первомайський районний відділ поліції