У Рівному судитимуть організатора будівельної афери

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Хмельницького за фактами заволодіння та розтрати коштів шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у 2015-2017 роках обвинувачений, будучи головою житлово-будівельного кооперативу, укладав з громадянами договори про пайову участь у будівництві житлового комплексу у Рівному та одержував від них особисто або на банківські рахунки кооперативу кошти у вигляді пайових внесків. Отримавши гроші, замість того, щоб вкласти їх у будівництво нерухомості і виконати умови договорів, голова кооперативу, зловживаючи своїм службовим становищем частиною коштів заволодів, а частину – розтратив. Також встановлено, що обвинувачений перераховував гроші на рахунки пов’язаних з ним підприємств, звідки пізніше їх виводив, таким чином легалізуючи незаконні прибутки.

Загальна сума збитків склала майже 23 млн грн. Слідством встановлено 36 ошуканих вкладників, які втратили гроші і не отримали обіцяної нерухомості.

Для відшкодування збитків потерпілим судом накладено арешти на майно та активи обвинуваченого – його частки в інших підприємствах, на суму 8,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Рівненській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області та Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури