У Ромнах керівництва ліцею судитимуть за вимагання грошей зі студентів

Незаконні дії виконувача обов’язків директора одного з професійно-технічних навчальних закладів Роменщини та його заступника були викриті та задокументовані співробітниками Роменського районного відділу поліції за оперативного супроводження Управління Служби безпеки України в Сумській області та під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури.

За даними слідства, обвинувачені вимагали від одного з викладачів зібрати з кожного учня групи, в якій він викладає, по 2 800 грн за успішне складання іспиту. При цьому вони повідомили викладачу, що ті учні, які не сплатять кошти, не отримають позитивну оцінку на іспиті.

Протиправні дії посадовців були викриті та задокументовані відразу після одержання ними 36 500 гривень від викладача. Окрім того під час обшуку в кабінеті керівника було виявлено та вилучено 209 тисяч гривень готівки.

Наразі поліцейські за процесуального керівництва прокуратури скерували обвинувальний акт стосовно обох фігурантів до суду за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Відділ комунікації поліції Сумської області