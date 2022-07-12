У Самбірському районі Львівщинизатримали двох зухвалих розбійників

Як встановили правоохоронці, двоє мешканців району віком 23 та 34 роки увірвалися до приватного будинку, побили власників, забрали грошові кошти та майно, після чого втекли.

11 липня до поліції звернулася 66-річна мешканка одного з сіл Самбірського району, яка повідомила про розбійний напад на її родину.

На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група та інші співробітники Самбірського районного відділу поліції. Як встановили правоохоронці, вночі до будинку заявниці увірвалися двоє зловмисників, які побили власницю, її 68-річого чоловіка та 43-річного сина, після чого заволоділи грошима, документами, майном та втекли.

Правоохоронці оперативно встановили особи зловмисників, двох мешканців району віком 23 та 34 роки та місце їхнього перебування. Їх затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Речові докази у них вилучено.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції , за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру в скоєнні розбою.

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану за вчинення крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Відділ комунікації поліції Львівської області