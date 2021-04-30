У Шостці розбійники зґвалтували чоловіка

У кінці січня цього року зловмисники вдерлися до квартири 52-річного потерпілого та, вимагаючи у нього 500 гривень, стали бити. Коли ж гроші так і не отримали, зґвалтували чоловіка знайденим у помешканні шматком пластика. Заляканий кривдниками шосткинець до поліції не звертався, аж поки кричущий випадок не оприлюднили сусіди постраждалого.

Про вчинений злочин поліцейські дізналися з соціальної мережі, де один з користувачів просив допомогти потерпілому на лікування, адже у того діагностували розрив прямої кішки з різного роду ускладненнями. Цей же добродій написав і про відомі йому факти.

Правоохоронці провели перевірку і вказані в «пості» події знайшли свої підтвердження.

«Більше місяця тривали слідчо-оперативні заходи, під час яких наші співробітники збирали та документували доказову базу, проводили обшуки у фігурантів, з’ясовували всі нюанси вчиненого злочину, – розповідає Ігор Нагорний, начальник Шосткинського районного управління. – І ось днями, під процесуальним керівництвом прокуратури, наші слідчі повідомили чоловікам, яким 29 років, про підозру в скоєних злочинах: ч. 3 ст. 187 «Розбій», ч. 3 ст. 152 «Зґвалтування» Кримінального кодексу України.

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів правоохоронці знайшли в кишені його куртки пістолет, який за результатами експертизи був визнаний вогнепальною зброєю. І за цим фактом йому також повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України».

Також під час слідства було встановлено, що вказані зловмисники неодноразово приходили до потерпілого та вимагали у нього гроші. Вони настільки залякали чоловіка, що той навіть після нанесених йому травм ще тиждень не звертався за допомогою до лікарів. А коли ж йому надавали медичну допомогу – змовчав про своїх кривдників.

Наразі суд вже встановив обом підозрюваним міру запобіжного заходу. Один з них знаходиться під цілодобовим домашнім арештом, а інший перебуває в ізоляторі тимчасового тримання під вартою. Слідчі дії тривають. // Сумські дебати