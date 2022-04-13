У Шостці викрили чоловіка, який викрав гроші з чужої банківської картки

Зловмисник розраховувався чужим фінансовим документом в торгових точках міста, завдавши збитків потерпілій на суму майже 4 000 гривень.

В поліцію з заявою про крадіжку звернулася 63-річна жителька одного з сіл Шосткинського району. Жінка розповіла, що під час розрахунку в магазині виявила втрату своєї банківської картки. Пізніше вона з’ясувала – з її рахунку зникло близько 4 000 гривень.

Провівши ряд першочергових пошукових заходів, дільничні офіцери поліції разом зі співробітниками відділу реагування патрульної поліції встановили зловмисника, який вже встиг розрахуватись фінансовим документом потерпілої в кількох торгових точках міста.

Ним виявився 28-річний житель Шостки. Його розшукали та допитали.

За словами чоловіка, він нібито знайшов чужу банківську картку на одній з вулиць міста й вирішив нею скористатися для придбання потрібних йому товарів.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі чоловік вже повністю відшкодував потерпілій завдані збитки та повернув їй фінансовий документ.

Відділ комунікації поліції Сумської області