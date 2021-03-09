У столиці викрили жінку, яка організувала наркопритон на Троєщині

Крім того, місцева мешканка обладнала у квартирі лабораторію з виготовлення амфетаміну та наркотичного прекурсору. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за скоєння низки злочинів. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що до господарів квартири на вулиці Сержа Лифаря часто ходять підозрілі люди, які можливо вживають там наркотики. Перевіривши адресу, дільничні офіцери поліції виявили 37 – річну киянку, яка у власній оселі організувала не лише наркопритон, а і лабораторію з виготовлення наркотиків. Для документування злочинної діяльності на місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Володимир Яремчук, правоохоронці провели обшук квартири, де власниця організувала наркобізнес:

«Під час санкціонованого обшуку ми виявили в одній із кімнат посуд, ваги, скляні колби та інші компоненти для виготовлення наркотичних засобів. Також на місці було вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на амфетамін та метадон вагою близько 30 грамів, яку жінка виготовила самостійно. Усі речові докази направлені на експертне дослідження».

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 3 ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ч.1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За даними фактами фігурантці оголошено про підозру. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва