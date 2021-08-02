У Сумах ґвалтівник знущався над безпорадною 18-річною дівчиною

На Сумщині правоохоронці затримали мешканця обласного центру, який протягом декількох годин утримував дівчину і двічі її зґвалтував.

Як повідомляють у ГУНП в Сумській області, чоловік, скориставшись безпорадним становищем 18-річної дівчини, зґвалтував її на березі річки. Пять годин він утримував її у своєму авто, возячи містом. А потім поїхав до лісу, де ще раз зґвалтував потерпілу.

Поліція встановила особу насильника — ним виявився раніше судимий 36-річний житель Сум. Йому вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

Постраждалій надали медичну допомогу і передали під опіку батьків. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»