У Вінницькій області в суді довели винуватість чоловіка у вбивстві своєї матері

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав винуватим 37-річного чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Прокурором доведено, що обвинувачений 7 серпня 2021 року, вживаючи алкогольні напої за місцем свого проживання, розпочав суперечку зі своєю матір’ю, під час якої у нього виник умисел на її вбивство. Зловмисник кухонним ножем наніс жінці смертельний удар.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у виді 12 років 6 місяців позбавлення волі.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури