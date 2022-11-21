Впродовж тижня столичні оперативники розшукали 20 осіб, які переховувались від правоохоронних органів

Також поліцейські розшукали 82 особи та відновили з ними зв’язок. Разом з тим, тривають оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл померлих – встановлено 10 осіб.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного розшуку столичної поліції здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Відтак викрито та затримано 20 правопорушників, котрі переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Переважна більшість серед скоєних правопорушень – крадіжки, грабежі та наркозлочини. Під особливою увагою правоохоронців – майнові злочини, аби знизити рівень злочинності у цьому напрямку.

Також столичні розшуківці продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб. Правоохоронці розшукали 82 особи та відновили з ними зв’язок. Разом з тим, поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл померлих – встановлено 10 осіб.

Робота у вищезазначених напрямкам триватиме й надалі. Тож якщо ви потребуєте допомоги поліції, просимо звертатись на спецлінію за номером 102.

Відділ комунікації поліції Києва