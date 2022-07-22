У Вінниці судитимуть трьох чоловіків, які обвинувачуються у грабежі, розбої та вбивстві

Прокурором Вінницької окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків, які обвинувачуються у вчиненні грабежу, розбою та вбивства з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством установлено, що жителі Херсонської, Кіровоградської та Одеської областей у лютому поточного року у м. Вінниці на площі Привокзальній, застосувавши балончик сльозогінної дії, відкрито заволоділи особистими речами, мобільним телефоном та грошовими коштами місцевого жителя.

Продовжуючи злочинну діяльність, обвинувачені, з метою позбавлення життя іншого потерпілого та заволодіння його майном, заподіяли тілесні ушкодження, при цьому один із нападників, реалізуючи злочинний умисел, наніс ножем потерпілому множинні колото-різані поранення грудей та живота, що призвело до його смерті.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень двом обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна, а за вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів передбачено покарання до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури