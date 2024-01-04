У Запоріжжі поліцейські викрили крадіїв-гастролерів

Двоє раніше судимих мешканців сусідньої області приїхали до обласного центру з наміром вчинити злочин. Вони відстежили, коли господар піде з дому, проникли до квартири й викрали побутову техніку та гроші. На місці події правоохоронці зібрали необхідну для розслідування інформацію та оперативно вийшли на слід зловмисників. За скоєне чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

24 грудня до відділу № 3 Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про квартирну крадіжку в Шевченківському районі.

61-річна заявниця пояснила, що близько 14:40 вона прийшла до оселі сина та виявила, що замок на дверях виламаний, всередині – безлад, зникли ноутбук, мобільний телефон, електродриль, блок безперебійного живлення та 600 доларів США.

Слідчо-оперативна група провела низку першочергових дій, опитала свідків і з’ясувала прикмети ймовірних зловмисників. Оперативники проаналізували записи з камер відеоспостереження неподалік від місця вчинення правопорушення, встановили маршрут руху фігурантів, а згодом – і їхнє місцезнаходження. Зловмисниками виявились двоє мешканців сусідньої області, 1997 та 1983 років народження, раніше судимі за майнові злочини.

Також працівники поліції розшукали та вилучили викрадене майно. Після проведення необхідних слідчих дій речі будуть повернуті власнику.

Поліцейські повідомили обом фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області