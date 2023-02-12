У жителя громади на Житомирщині поліцейські виявили арсенал зброї (фото)

11 лютого правоохоронці провели санкціонований обшук у домоволодінні 44-річного жителя с. Кирданів. Серед вилученого поліцейські виявили гранатомети, міни, автомати, вибухівка.

У результаті таких дій 11 лютого з гаража-майстерні та інших приміщень домоволодіння чоловіка вилучили 5 гранатометів, 6 автоматів Калашникова зі знищеними номерами, 12 магазинів до них, гвинтівку СВД, глушники, гранати, міни, близько 2 тисяч набоїв, майже 30 підривачів, понад трьох десятків капсуль-детонаторів, саморобні вибухові пристрої та вибухові речовини.

Усе вилучене направлено на експертне дослідження.

Також на території домоволодіння працювали фахівці вибухотехнічної служби поліції.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Поліцейські встановлюють походження зброї та мету, з якою він її зберігав.

Відділ комунікації поліції Житомирської області