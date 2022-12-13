У Житомирі судитимуть «кримінального авторитета», який «вибивав» гроші із застосуванням погроз та насильства

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом систематичного вимагання чужого майна, а також встановлення, поширення в суспільстві злочинного впливу (ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Як повідомлялося раніше, неодноразово судимий житель Житомира більше двох років нав’язував своє «кришування» окремим особам у вирішенні конфліктів, за що вимагав регулярну плату. У разі несплати грошей погрожував фізичною розправою.

Так, протягом двох років з двох братів він щомісячно вимагав 4 тис. грн. З інших потерпілих, з погрозами та побоями, «вибивав» значно більші суми. За даними слідства, сума «чорної каси» обвинуваченого, сплаченої потерпілими, перевищувала 120 тис. грн.

Фігуранту провадження обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави. Також накладено арешт на автомобіль вартістю майже 240 тис. грн та 10 тис. грн, вилучених під час затримання.

Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури