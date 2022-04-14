Затримано учасника іноземного наркосиндикату, який перебував в міжнародному розшуку

Затриманий – громадянин Німеччини, розшукуваний Інтерполом за вчинення злочинів у складі наркоугруповання, яке займалося контрабандою кокаїну та канабісу в країнах Європи. Він більше року переховувався від правоохоронців та був затриманий оперативниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції на території Київської області.

Влітку минулого року працівники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини припинили незаконну діяльність сталої злочинної організації, члени якої займалися контрабандою кокаїну та канабісу з Іспанії до Польщі, Чорногорії, Німеччини та інших країн Європи. Тоді основні учасники злочинної організації були затримані та на даний час відбувають покарання.

Проте 23-річному активному члену наркоугруповання, який являється громадянином Німеччини, вдалося уникнути покарання та виїхати за межі країни. За даними, наданими поліцейськими Німеччини, вказаний громадянин може переховуватись на території України.

Отримана від іноземних колег інформація була опрацьована оперативниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (ДБН НПУ). Поліцейські встановили, що зловмисник дійсно перетинав кордон України в пункті перетину «Ягодин». Також було встановлено, що він може перебувати на території одного з населених пунктів Київської області.

Вчора, 13 квітня, в результаті оперативно-розшукових заходів працівники ДБН НПУ спільно із працівниками поліції Київщини затримали розшукуваного. Він переховувався на території Обухівського району, де орендував один з елітних житлових будинків.

Розшукуваного доставлено до Обухівського районного управління поліції.

Наразі його затримано у порядку статей 207 (Законне затримання), 581 (Права особи, стосовно якої розглядається питання про видачу (екстрадицію) та 582 (Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України) Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться заходи щодо його екстрадиції.

Національна поліція України