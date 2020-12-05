В Черкассах водитель сбил насмерть женщину и травмировал ребенка

Женщина от полученных травм погибла на месте, ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали.

В Черкассах водитель Volkswagen Caddy совершил наезд на женщину и 6-летнего мальчика.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, трагедия произошла около 17:50 на улице Сумгаитской.

Женщина от полученных травм погибла на месте, ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

Водителя транспортного средства задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Следователи рассматривают уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. // УНИАН