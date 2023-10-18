Поліція розшукала 13-річну дівчину, яка, прихопивши заощадження, втекла з дому та виїхала за кордон

Неповнолітню жительку Білгород-Дністровського району виявили на території республіки Молдови. Протиправних дій щодо неї не вчинялось.

16 жовтня о 4 годині ранку на спецлінію «102» надійшло повідомлення від 41-річного жителя села Старокозаче про те, що його малолітня донька серед ночі втекла з дому та поїхала на авто разом зі своїм другом – 23- річним місцевим жителем, у невідомому напрямку, при цьому прихопивши заощадження батьків у розмірі 23 500 доларів США. Чоловік звернувся до правоохоронців по допомогу.

Поліцейські відразу розпочали пошуки дитини: розіслали орієнтування з її прикметами територіальним підрозділам поліції та прикордонникам, опитали знайомих, родичів та друзів зниклої дівчини, перевірили місця можливого її місцезнаходження.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що дитина перебуває на території сусідньої держави, куди незаконно потрапила разом зі своїм другом. Вже наступного дня, завдяки вжитим правоохоронцями заходам, неповнолітню було повернули додому.

«Дівчина пояснила, що поїхала з другом до Молдови, де планували залишитись. А щоб мати кошти на існування в чужій країні, без дозволу взяла гроші батьків. Малолітню утікачку, яка мала при собі залишок грошей в сумі 10 тисяч доларів США, поліцейські повернули батькам. Раніше сім’я у поле зору правоохоронців не потрапляла. Наразі вирішується питання щодо складання відносно батьків адміністративних матеріалів за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, що передбачено ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – прокоментував подію начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Шановні батьки! Будуйте довірливі взаємини із дітьми, цікавтеся їхнім колом спілкування, захопленнями, планами на майбутнє. А якщо дитина зникла – відразу звертайтеся до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання або на спецлінію «102» аби не витрачати дорогоцінний час.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини