В Днепре 11-летний мальчик на территории школы избил свою бабушку

Шокирующий инцидент произошел 22 сентября на территории 141-й школы. 11-летний мальчик, ученик 5-го класса этого учебного учреждения, напал на свою бабушку, бил ее руками по лицу и голове, до крови разбил нос.

Первую помощь женщине оказывали работники школы, сообщает «Наше Місто».

На место ЧП вызвали скорую помощь и полицию. На сегодняшний день маленький тиран находится в одной из детских городских больниц, где проходит обследование.

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета рассказали, что в сентябре ученик посещал школьного психолога. Его поведение в худшую сторону изменилась только в этом году. Сейчас в школе находятся представители ювенальной превенции.

Также известно, что мальчика воспитывает бабушка, которая души не чает в своем внуке и все делает, чтобы мальчик продолжать ходить в школу и получать знания.

Возможно, причиной такой агрессии могло послужить какое-то замечание либо нравоучение бабушки в адрес внука. Другой вопрос, что это далеко не нормальная ситуация, которую нельзя оставлять без внимания.

В полиции нам рассказали, что ранее данная семья в поле зрения правоохранителей не попадала.