В Днепре кроме наркотиков в «закладках» появилось еще и оружие

В Днепре двое жителей в интернете торговали наркотиками и оружием через «закладки». С помощью телеграм-каналов они сбывали запрещенные вещества и огнестрельное оружие.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» ссылаясь на ГУНП.

В Днепре двое мужчин сбывали наркотики и переделанное огнестрельное оружие на улицах города. Правонарушителями оказались 21-летний парень, который организовал преступную деятельность, и его 33-летний сообщник.

23 ноября следователи Центральной окружной прокуратуры города Днепр зафиксировали, как один из преступников пытался сбыть сигнальный пистолет, заранее переделав его под травмат. На следующий день у правонарушителя, который проживал в Чечеловском районе, провели обыск. Полиция изъяла у него оружие с патронами, слип-пакеты с метамфетамином, свертки, наполненные марихуанной, деньги и оборудование, для изготовления наркотиков. Также были изъяты стикеры с QR-кодом, который вёл на телеграмм-каналы, где дельцы и продавали товар.

У 33-летнего сообщника, который причастен к переработке стартового оружия на травматическое, правоохранительные органы также провели обыск. У него изъяли наркотики, три пистолета и оборудование для переделки оружия.

Всё изъятое отправили на экспертизу. Обоих правонарушителей задержали. По ч. 1 ст. 263 (ношение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов) и ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) открыто криминальное производство. Следствие продолжается.