В Днепре неизвестный злоумышленник «на камеру» нападает на женщин (фото)

В Днепре неизвестный мужчина подбегает сзади к женщинам и бьет их — такая информация распространилась в социальных сетях. При этом нападавший снимает все происходящее на камеру смартфона.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Днепровское районное управление полиции и социальные сети.

Как сообщается, в ходе мониторинга соцсетей, сотрудники полиции увидели информацию о неизвестном мужчине, который сзади бьет женщин и сбегает в неизвестном направлении. При этом все происходящее он снимает на камеру своего телефона. По предварительной информации, неадекватный мужчина нападает на женщин в районе Калиновой и Петра Калнышевского, также он был замечен в районе ТРЦ «Караван».

Полиция Днепра начала проверку информации о нападающем на ничего не подозревающих женщин неизвестном мужчине. Правоохранители разыскивают потерпевших и свидетелей, и просят обращаться по телефонам 099-050-14-19 или 102.