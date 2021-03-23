В Киеве квартирант обнаружил в арендованном жилье окровавленное тело хозяйки

В ночь на 23 марта в Киеве по адресу проспект Алишера Навои, 86 квартирант нашел труп женщины, у которой снимал комнату. Окровавленное тело лежало на диване в квартире.

Вызов в полицию поступил около 23:30. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, женщина 1967 года рождения скончалась в результате ножевых ранений. Также в квартире был сожитель погибшей. Полицейские установили, что перед случившимся между ними возник конфликт и он ударил ножом погибшую.

Мужчину 1962 года рождения задержали для дальнейших разбирательств. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативная группа и медики. Подробности происшествия устанавливаются.