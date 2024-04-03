Директор м’ясокомбінату провадив господарську діяльність у взаємодії з ворогом під час окупації Куп’янщини 

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 48-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янського району збройними силами рф директор місцевого підприємства, яке спеціалізується на виробництві м’яса і м’ясних продуктів, встановив дружні відносини із загарбниками. У серпні 2022 року підозрюваний переєстрував м’ясокомбінат у відповідності до норм законодавства рф у так званій «налоговой службе» — органі, створеному окупантами.

Відповідні відомості було внесено до так званого «Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области».

Підозрюваний забезпечував подання звітності про результати господарської діяльності, у тому числі відомостей про співробітників підприємства, які отримували заробітну плату в російських рублях, до «налоговой службы», а також сплачував податки в казну держави-агресорки.

Наразі колаборант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура