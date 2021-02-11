В Киеве таксист отравил клиента и выбросил из авто на улицу

В Подольском районе Киева таксист на Audi Q5 «угостил» мужчину кофе с психотропным веществом. Киевлянин всю ночь провел без сознания на улице, а утром его нашли в критическом состоянии.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 40-летний мужчина вместе с коллегой встретились в ресторане на ул. Спасской. Мужчины хорошо отдохнули, а около 20 часов вышли на улицу и сели в припаркованный у входа черный Audi Q5.

Коллеги собирались поехать домой к одному из них. В автомобиле таксист угостил их кофе, в котором, как позднее выяснилось, было и психотропное вещество.

Около 9 часов утра примерно в 20 километрах от ресторана, уже в Голосеевском районе, на ул. Любомирской возле лесополосы, нашли одного из пассажиров.

Женщина, которая ехала на своем авто, увидела возле проезжей части стоящего на коленях человека, который протягивал руки, как будто просил помощи.

38-летняя киевлянка остановила авто, а когда подошла ближе, то увидела, что у человека разбита голова и он весь в крови. Мужчина еле разговаривал, был в шоковом состоянии, но смог назвать свой адрес и номер телефона жены.

Женщина сразу же вызвала скорую помощь и полицию, а потом позвонила супруге пострадавшего. Как рассказал собеседник OBOZREVATEL, если бы киевлянка проехала мимо и не оказала первую помощь мужчине, он бы не выжил.

Мужчина получил сильное переохлаждение и обморожение, жизненные показатели были критическими. Приехавшие на вызов медики отвезли его в больницу, где пациента сразу же положили в реанимацию.

Позднее выяснилось, что мужчину ограбили: у него забрали кошелек, наручные часы и золотые украшения. Где находится второй пассажир такси – пока неизвестно.