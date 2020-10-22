В Киеве задержали водителя маршрутки, который ездил «под кайфом»
В полицию сообщили пассажиры
В Киеве в четверг, 22 ноября, патрульные остановили водителя маршрутки, который был под действием наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.
Как оказалось, патрульные оформили нетрезвого перевозчика благодаря сообщению неравнодушного гражданина.
«Обратился пассажир маршрутного транспортного средства, мужчина был уверен, что водитель автобуса «Атаман» находится под действием наркотиков», – говорится в сообщении.
Так, через камеры видеонаблюдения установили местонахождение автобуса и остановили его на Лыбидской площади. В салоне находились пассажиры.
Инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога.
Отметим, результат анализов медиков оказался положительным – водитель находится под воздействием наркотических веществ. // Сегодня