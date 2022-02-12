В Одесі подружню пару викрили у виробництві фальсифікованих кавових напоїв відомих брендів

У одеситів вилучили майже тонну сумнівної сировини, понад дві тисячі пакунків вже розфасованої кави та обладнання для її виготовлення.

Підпільний цех, який чоловік з дружиною облаштували на території свого приватного домоволодіння, виявили дільничні офіцери поліції відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

Правоохоронці встановили, що правопорушники переробляли кавові зерна невідомого походження, фасували їх в упаковки з логотипами відомих торгових марок і в подальшому реалізовували. Спосіб та місця продажу вказаної продукції поліцейські встановлюють.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України. Такі діяння караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Одеське районне управління поліції № 1