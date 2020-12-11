В Одесі СБУ викрила корупційну схему за участі екскерівництва облдержадміністрації

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану колишнім керівництвом Одеської обласної ради та директорами низки держпідприємств, із незаконного використання земель Національної академії аграрних наук.

За версією слідства, оборудка відбувалась через нецільове використання земельних ділянок Одеської державної дослідної станції НААНУ. У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організатором протиправної діяльності є один з колишніх керівників Одеської облради. Використовуючи дві підконтрольні комерційні структури, він у змові із керівниками низки держпідприємств «сприяв» оформленню завідомо невигідних умов на вирощування сільгосппродукції на землях НААНУ.

За умовами договорів 80 відсотків урожаю переходило у власність комерсантів. Крім того, обсяги отриманої продукції було значно занижено в офіційній документації. Фактично зібраний урожай фігуранти реалізовували за ринковою вартістю. У результаті діяльності зловмисників підприємства НААНУ є фактично збитковими, а прибуток від використання високоліквідних земель не надходить до державного бюджету.

Правоохоронці провели 10 обшуків за фактичними адресами проживання організаторів протиправної діяльності, в офісних приміщеннях, юридичних і фактичних адресах підприємств Одеської державної дослідної станції. За результатами слідчих дій вилучено чорнову документацію, комп’ютерну техніку, статутні документи підприємств, у тому числі зареєстровані та розташовані на території РФ.

Тривають слідчі дії за ч. 3. ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України для документування всіх обставин протиправної діяльності.

Заходи з викриття та оборудки проводились спільно зі слідчими ГУ ДФС в Одеській області, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

СБУ