В Одессе таможенников будут судить за взятки при оформлении «евроблях»

За растаможку одного авто коррупционеры брали от 100 до 400 долларов.

В суд направлен обвинительный акт в отношении руководителя одного из таможенных постов Одесской таможни, и.о. начальника сектора таможенного оформления и брокера, подозреваемых в коррупции (ч.3 ст.368, ч.5 ст.27, ч.2 ст.368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, таможенники наладили схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией. Свои услуги коррупционеры оценили от ста до четырехсот долларов за одну машину. Цены за элитные авто устанавливались отдельно.

В случае отказа давать взятку владельца автомобиля ждали долгие таможенные проволочки и намеренное затягивание процесса оформления.

Правоохранители задержали исполняющую обязанности начальника сектора таможенного оформления в ее рабочем кабинете при получении очередной взятки. Позже всем участникам коррупционной схемы предъявили подозрение. // odessa.online