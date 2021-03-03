В России задержан школьник, подозреваемый в убийстве своей семьи

Правоохранители задержали 16-летнего школьника, который подозревается в зверском убийстве своей семьи в поселке Октябрьский в Пермском крае.

Пока подробностей задержания нет. Как сообщает телеграм-канал Mash, ранее в розыск был объявлен мужчина — муж убитой женщины. Однако сегодня ориентировку поменяли и стали искать ее сына. Как оказалось, первоначально правоохранители установили, что из трех тел, найденных в доме, два тела принадлежат хозяйке дома и ее 12-летней дочке. Личность третьего человека не смогли сразу установить из-за ран и правоохранители решили, что это 16-летний сын убитой женщины. Однако позже стало ясно, что это тело взрослого человека — отца семейства.

Пока официальных сообщений Следственного комитета об этом не было.

Как сообщает портал 59.ру, соседи описывают подростка, как серьезного юношу, который хорошо учился в школе, ходил в кружок по гитаре и всегда имел свои цели в жизни.

Убитая женщина также была на хорошем счету у соседей. Она работала медсестрой в кабинете участкового педиатра в местной больнице, ответственно относилась к работе, в коллективе ее уважали.

Семья недавно отстроила дом, провела туда газ. Соседи говорят, что отец семейства иногда выпивал, но они никогда не слышали, чтобы он распускал руки. // МК