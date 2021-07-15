В Украину из России пытались незаконно переправить 80 тысяч тонн нефти

Общая стоимость контрабандного продукта составила более 733 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российской таможни.

Указано, что капитан танкера «ALTAI», после загрузки 80 тысяч тонн нефти в порту Новороссийск, указал порт назначения «Аугуста» (Италия).

Однако, после выхода с территории РФ он отправился в украинский порт «Южный», где совершил выгрузку товара.

Известно, что капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти в Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателя груза.