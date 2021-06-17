В Запорізькій області відпочиваючий зарізав робітника кафе

Співробітники кримінальної поліції розшукали та затримали чоловіка, який під час раптово виниклої сварки спричинив декілька ножових поранень своєму опоненту. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України. Зловмиснику повідомлено про підозру у злочині.

15 червня близько півночі до чергової частини відділу поліції № 1 (смт Якимівка) Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що них доставлено чоловіка з ножовими пораненнями.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що 15 червня близько 23:40 біля одного із кафе на вулиці Коса Федотова у смт Кирилівка між робітником кафе та одним із відпочиваючих виникла раптова сварка, в ході якої відпочиваючий наніс декілька колото-різаних ран в область спини та черевної порожнини працівнику кафе, чоловіку 1986 року народження. Постраждалого, мешканця міста Дніпро, доставили до Якимівської районної лікарні, де йому була надана невідкладна медична допомога. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

По гарячих слідах працівники кримінальної поліції відділу поліції № 1 (смт Якимівка) Мелітопольського районного управління поліції розшукали та затримали зловмисника на косі Федотовій в смт Кирилівка. Ним виявився 32-річний мешканець міста Запоріжжя. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця злочину вилучено речові докази. 16 червня слідчим відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Вирішується питання обрання для нього запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області