На Закарпатті у затриманого зловмисника вилучили майже 6 кг наркопродукції

Оперативники карного розшуку та Управління боротьби з наркозлочинністю, спільно зі слідчими Головного управління поліції Закарпаття, припинили незаконну діяльність 48-річного жителя села Поляна Мукачівського району. В рамках оперативних заходів поліцейські встановили, що чоловік займається незаконним виготовлення наркотиків рослинного походження.

Для отримання додаткових доказів його причетності до злочину вчора, 21 лютого, правоохоронці провели санкціонований судом обшук за місцем проживання фігуранта.

Під час слідчої дії на другому поверсі будинку поліцейські виявили кімнату, яку зловмисник переобладнав у міні-лабораторію, оснащену лампами для обігріву, вентилянцією та системою автоматичного поливу. Чоловік створив всі умови для вирощування нарковмісних рослин коноплі.

Серед вилучених речових доказів – майже три десятки ростучих рослин коноплі та вже готовий наркотик «марихуана». Загальна вага вилученого склала майже 6 кг. Окрім цього в зловмисника вилучили і все технічне обладнання.

Працівники поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За вказаним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу. Відповідно до санкції цієї статті затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області