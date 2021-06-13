В Запорожье 82-летняя пенсионерка зарубила своего 79-летнего мужа топором

В Запорожье в одной из квартир многоэтажки по улице Авраменко обнаружили тело 79-летнего пенсионера, который погиб от удара топора.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Национальной полиции в Запорожской области.

Остаток жизни проведет в тюрьме: 82-летняя пенсионерка зарубила своего мужа топором

Фото с Pixabay

Выяснилось, что погибший употреблял алкоголь вместе со своей 82-летней женой.

Супруги поссорилось, и в какой-то момент пьяная женщина схватила топор и ударила мужа ней по голове. Удары оказались смертельными.

Открыто уголовное производство. За убийство женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. // «ФАКТЫ»

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