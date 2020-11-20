В Запорожье сутенер поставлял проституток в гостиницы и сауны

Мужчину, который занимался сводничеством, разоблачили правоохранители в Запорожье

Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Житель Запорожья занимался сутенерством и вовлечением женщин в занятие проституцией. Он находил девушек с приятной внешностью, распространял номера мобильных телефонов и рекламные листовки в гостиницах и саунах Запорожье. Мужчина предлагал клиентам этих заведений проституток за деньги.

Злоумышленника задержали непосредственно в момент, когда он организовал очередную встречу клиенту с 31-летней женщиной. Такое «соглашение» сутенер оценил в тысячу гривен.

Кроме того, в ходе санкционированного обыска по месту жительства 44-летнего мужчины и его автомобиля правоохранители обнаружили рабочие записи, мобильные телефоны и деньги, полученные от сутенерства.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от четырех до семи лет лишения свободы.