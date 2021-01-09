В Запорожской области мужчина стулом забил до смерти обидчика своей знакомой

Преступник все это время находился у дамы, которую «защитил» таким зверским способом.

Следователем Васильевского районного управления полиции жителю поселка городского типа Акимовка сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

3 января около полудня в дежурную часть Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от мужчины 1967 года, который в частном доме в городе Васильевка нашел своего знакомого мертвым.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райуправления полиции, которая обнаружила труп владельца дома 1952 года с признаками насильственной смерти. По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Работники криминальной полиции Васильевского районного управления полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность и местонахождение подозреваемого.

Им оказался житель поселка городского типа Акимовка 1962 года рождения. Установлено, что 1 января он пришел к потерпевшему из-за жалоб на него своей знакомой. Во время конфликта между мужчинами произошла драка и гость нанес хозяину множественные удары деревянным стулом по голове.

Далее оставил без сознания и скрылся из дома. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Через несколько дней его труп обнаружил знакомый и сообщил в полицию. Подозреваемого разыскали в доме его знакомой в городе Васильевка. С места преступления изъяты вещественные доказательства. Сейчас злоумышленнику следователем сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. // ria-m.tv