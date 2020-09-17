В Запорожской области мужчине нанесли несколько ранений топором

Пострадавший обратился за помощью медиков

В селе Матвеевка Веселовского района мужчине с многочисленным ранами вызвали «скорою помощь».

Пострадавшего доставили в больницу. Как оказалось, ранения он получил топором. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, рубленую рану лобной области, закрытый перелом правого плеча, перелом костей правой стопы, раны правой голени и левой руки, сообщает областной центр скорой помощи и медицины катастроф.

Информацию о случившемся медики передали в полицию. Однако пострадавший написал заявление, чтобы никаких разбирательств по этому поводу не проводили. Что произошло, он также не сообщил. // Индустриалка