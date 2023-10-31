У Харкові судитимуть чергового «благодійника», який організував «схеми» втечі ухилянтів за кордон

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 34-річного чоловіка за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, що полягає у наданні порад та вказівок, вчиненого з корисливих мотивів, а також за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, мешканець смт Високий Харківського району, будучи співзасновником одного з благодійних фондів, розробив дві «схеми» виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Перший механізм полягав у тому, що обвинувачений організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис. доларів США.

За іншою «схемою», ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії щодо відстрочки від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис. доларів США.

Крім того, чоловік проводив інструктажі з «клієнтами» щодо «обставин» проходження ним військово-лікарської комісії.

У серпні цього року правоохоронці викрили ділка за місцем його проживання у смт Високий.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. Максимальна санкція статей передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Досудове розслідування проводили відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура